Виновнику ДТП с участием машины ГИБДД грозит до 10 лет тюрьмы

В Иркутской области уголовное дело завели на виновника ДТП, в котором пострадали представители власти. Авария произошла на трассе М-53 в поселке Железнодорожном, который находится в Усольском районе. Как сообщают на официальном сайте СУ СК по Иркутской области, водитель иномарки спровоцировал ДТП, в котором пострадали четверо. В том числе и сотрудники экипажа ГИБДД, которые пытались остановить нарушителя.