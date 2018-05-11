Виновнику ДТП с участием машины ГИБДД грозит до 10 лет тюрьмы
Экипаж попытался задержать нарушителя, однако сами пострадали в аварии.
Экипаж попытался задержать нарушителя, однако сами пострадали в аварии.
В Иркутской области уголовное дело завели на виновника ДТП, в котором пострадали представители власти. Авария произошла на трассе М-53 в поселке Железнодорожном, который находится в Усольском районе. Как сообщают на официальном сайте СУ СК по Иркутской области, водитель иномарки спровоцировал ДТП, в котором пострадали четверо. В том числе и сотрудники экипажа ГИБДД, которые пытались остановить нарушителя.
— В настоящего время сотрудники нашего ведомства опрашивают всех фигурантов ДТП, — сообщают в на сайте СУ СК.
Также решается вопрос о том, нужно ли заключать подозреваемого по сражу.