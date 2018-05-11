На М-4 «Дон» грузовик врезался в Land Rover, три человека погибли
На трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе около поселка Щепкин произошло ДТП, об этом сообщает
На трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе около поселка Щепкин произошло ДТП, об этом сообщает
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся на встречной полосе с Land Rover Discovery.
В результате аварии водитель и два пассажира иномарки погибли. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и обеспечивают безопасность дорожного движения.