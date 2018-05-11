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14:09 (мск), источник: Коммерсантъ

На М-4 «Дон» грузовик врезался в Land Rover, три человека погибли

На трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе около поселка Щепкин произошло ДТП, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся на встречной полосе с Land Rover Discovery.

В результате аварии водитель и два пассажира иномарки погибли. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и обеспечивают безопасность дорожного движения.

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