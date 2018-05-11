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18:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде пристава еще раз уличили в присвоении денег должников

Правоохранители выявили еще один факт присвоения экс-судебным приставом денег должников в Михайловском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, бывшая сотрудница ФССП уже отбывает наказание в колонии за целую серию присвоения денег. Скоро ее доставят в Михайловку, где вместе с ней проведут следственные действия, направленные на установление обстоятельств очередного вскрывшегося преступления. Пока правоохранителям удалось узнать, что в январе 2015 года женщина возбудила исполнительное производство в отношении местной жительницы, задолжавшей банку 40 000 рублей. В конце марта последняя принесла приставу 20 000 рублей, что подтверждает составленная квитанция. Однако та внесла на депозитный счет отдела УФССП только 400 рублей. 19 600 рублей пристав оставила себе.

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