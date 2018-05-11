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14:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинка погибла на пожаре, отмечая день рождения

Одна из вечеринок в Челябинске 10 мая завершилась трагически. Во время пожара в квартире многоэтажного дома погибла 33-летняя женщина, отмечая свой день рождения, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Из подробностей инцидента стало ясно, что женщина начала праздновать с 8 мая. Предполагается, что она уснула с сигаретой на диване. Мебель загорелась. Пожарным сообщили, что на седьмом этаже горит балкон.

Через три минуты огнеборцы были на месте ЧП. С применением спасательных комплектов из дома вывели 20 человек, в том числе и троих детей. Однако хозяйку квартиры спасти уже не удалось — она скончалась, вероятно, не приходя в себя.

«Проникнуть в горящую квартиру не составило труда: входная дверь оказалась незапертой. В квартире пожарные обнаружили молодую женщину 1984 года рождения в бессознательном состоянии, которую также эвакуировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, женщина скончалась от отравления продуктами горения», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Наиболее вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.

В тот вечер в Челябинске случился еще один пожар, в садовом товариществе «Полет-2». К несчастью, он тоже оказался трагическим — погиб мужчина 1972 года рождения. Наиболее вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в сенях сгоревшего домика.

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