В Омске осудили преступную группировку, укравшую чемодан с 23 миллионами
В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что злоумышленники причастны еще к ряду преступлений.
В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что злоумышленники причастны еще к ряду преступлений.
Как сообщает
Преступная группировка напала на омича, который ехал в аэропорт с огромной суммой. В чемодане он вез имущество и наличность на сумму 23 миллиона рублей. Злоумышленники устроили ДТП и, угрожая мужчине оружием, отобрали багаж.
Расследуя это дело, правоохранители выявили, что задержанные причастны еще к нескольким преступлениям. В частности, к мошенничеству в отношении хозяйки продуктовой точки и арендаторов торговых площадей.
Кроме того, они совершили квартирную кражу. Под предлогом
За свою преступную деятельность банда наворовала более чем на 40 миллионов рублей, из них правоохранители изъяли лишь шесть.
Сейчас организатор преступной группировки отправился в колонию строгого режима на 12 лет, двое его подельников получили от 4,6 до 5,6 лет колонии строгого режима, остальные четверо попали в колонию общего режима на сроки от 3 до 4,4 лет.