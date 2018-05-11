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14:34 (мск), источник: Om1.ru

В Омске осудили преступную группировку, укравшую чемодан с 23 миллионами

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что злоумышленники причастны еще к ряду преступлений.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Омской области, накануне Кировский районный суд вынес приговор семи гражданам, обвиняемым в мошенничестве, краже и двух разбойных нападениях.

Преступная группировка напала на омича, который ехал в аэропорт с огромной суммой. В чемодане он вез имущество и наличность на сумму 23 миллиона рублей. Злоумышленники устроили ДТП и, угрожая мужчине оружием, отобрали багаж.

Расследуя это дело, правоохранители выявили, что задержанные причастны еще к нескольким преступлениям. В частности, к мошенничеству в отношении хозяйки продуктовой точки и арендаторов торговых площадей.

Кроме того, они совершили квартирную кражу. Под предлогом оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники похитили у ранее судимого омича ключи от квартиры, а затем вынесли из его дома сейф с 640 тысячами рублей. В это время один из соучастников держал омича в наручниках в его собственной машине.

За свою преступную деятельность банда наворовала более чем на 40 миллионов рублей, из них правоохранители изъяли лишь шесть.

Сейчас организатор преступной группировки отправился в колонию строгого режима на 12 лет, двое его подельников получили от 4,6 до 5,6 лет колонии строгого режима, остальные четверо попали в колонию общего режима на сроки от 3 до 4,4 лет.

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