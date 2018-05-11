В Волгограде полиция нашла двух пропавших школьников
Дважды за одни сутки полицейские отдела полиции по Тракторозаводскому району поднимались по сигналу «Тревога» для поиска пропавших детей.
Дважды за одни сутки полицейские отдела полиции по Тракторозаводскому району поднимались по сигналу «Тревога» для поиска пропавших детей.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В ходе поисков стражи порядка установили, что ребенок после школы познакомился со сверстниками, мальчишки заигрались допоздна и, побоявшись наказания, мальчишка отправился ночевать домой к новым друзьям.
Ребенка вернули родителям, с семьей сейчас проводятся профилактические мероприятия.
Второе сообщение поступило в полицию в 20:55. 34-летняя женщина рассказала, что два часа назад ее 38-летний сожитель увез в неизвестном направлении семилетнего сына.
Вскоре полицейские выяснили, что гражданский супруг женщины увидел, что она находится в состоянии алкогольного опьянения, забрал сына и поехал в гости. Мальчик был в безопасном месте под присмотром взрослых. Более того, мужчина, опасаясь за здоровье мальчика, хотел увезти его в область к брату женщины.
Сейчас эта информация тщательно проверяется. Не исключено, что семья попадет в полицию на профилактический учет.