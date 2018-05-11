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15:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде полиция нашла двух пропавших школьников

Дважды за одни сутки полицейские отдела полиции по Тракторозаводскому району поднимались по сигналу «Тревога» для поиска пропавших детей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в 19:35 в полицию обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что рано утром ее сын ушел в школу, и домой не вернулся.

В ходе поисков стражи порядка установили, что ребенок после школы познакомился со сверстниками, мальчишки заигрались допоздна и, побоявшись наказания, мальчишка отправился ночевать домой к новым друзьям.

Ребенка вернули родителям, с семьей сейчас проводятся профилактические мероприятия.

Второе сообщение поступило в полицию в 20:55. 34-летняя женщина рассказала, что два часа назад ее 38-летний сожитель увез в неизвестном направлении семилетнего сына.

Вскоре полицейские выяснили, что гражданский супруг женщины увидел, что она находится в состоянии алкогольного опьянения, забрал сына и поехал в гости. Мальчик был в безопасном месте под присмотром взрослых. Более того, мужчина, опасаясь за здоровье мальчика, хотел увезти его в область к брату женщины.

Сейчас эта информация тщательно проверяется. Не исключено, что семья попадет в полицию на профилактический учет.

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