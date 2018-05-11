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15:50 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге при пожаре на корабле погиб сварщик

При пожаре на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич», стоящем на ремонте в доке Кронштадтского морского завода, погиб человек. Как сообщили «РГ» в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, тело обнаружили уже после того, как пожар был потушен.

Источник: РИА "Новости"
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Сигнал о сильном задымлении поступил на пульт дежурного сегодня после девяти утра. На место тут же отправились спасатели. Из-за повышенной опасности и сложных условий пожару был присвоен второй номер сложности. С борта судна эвакуировали десять человек. Только в половине двенадцатого, согласно данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, ранг был понижен. С огнем боролись 129 спасателей и 29 машин.

Уже после того, как с возгоранием было покончено, в трюме обнаружили тело сварщика 1988 года рождения. Он проводил работы на судне и, по всей видимости, задохнулся дымом. Окончательный диагноз даст судмедэкспертиза.

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