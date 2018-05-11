В Петербурге при пожаре на корабле погиб сварщик
При пожаре на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич», стоящем на ремонте в доке Кронштадтского морского завода, погиб человек. Как сообщили «РГ» в
При пожаре на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич», стоящем на ремонте в доке Кронштадтского морского завода, погиб человек. Как сообщили «РГ» в
Сигнал о сильном задымлении поступил на пульт дежурного сегодня после девяти утра. На место тут же отправились спасатели.
Уже после того, как с возгоранием было покончено, в трюме обнаружили тело сварщика 1988 года рождения. Он проводил работы на судне и, по всей видимости, задохнулся дымом. Окончательный диагноз даст судмедэкспертиза.