В Петербурге при пожаре на корабле погиб сварщик

Сигнал о сильном задымлении поступил на пульт дежурного сегодня после девяти утра. На место тут же отправились спасатели. Из-за повышенной опасности и сложных условий пожару был присвоен второй номер сложности. С борта судна эвакуировали десять человек. Только в половине двенадцатого, согласно данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, ранг был понижен. С огнем боролись 129 спасателей и 29 машин.