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17:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом экс-полицейского обвиняют в мошенничестве

В Иловлинском районе перед судом предстанет бывший начальник отделения дознания отдела полиции по Иловлинскому району, подозреваемая в мошенничестве.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в ноябре прошлого года офицер полиции сказала женщине, ранее судимой за мошенничество, что в отношении нее снова хотят возбудить уголовное дело за подделку документов. Но за 50 тысяч рублей подозреваемая пообещала «решить» вопросы.

На самом же деле никого уголовного дела не было, и никакие проверки не проводились.

Противоправная деятельность сотрудника полиции пресечена службой собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось Иловлинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии женщина не признает.

Уголовное дело по обвинению экс-полицейского в мошенничестве с использованием служебного положения передано в суд. Женщине грозит до шести лет колонии. Ждать суда она будет под домашним арестом.

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