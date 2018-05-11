Под Волгоградом экс-полицейского обвиняют в мошенничестве

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в ноябре прошлого года офицер полиции сказала женщине, ранее судимой за мошенничество, что в отношении нее снова хотят возбудить уголовное дело за подделку документов. Но за 50 тысяч рублей подозреваемая пообещала «решить» вопросы.

На самом же деле никого уголовного дела не было, и никакие проверки не проводились.

Противоправная деятельность сотрудника полиции пресечена службой собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось Иловлинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии женщина не признает.