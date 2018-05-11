В Воронеже мальчика, страдающего аутизмом, нашли на улице
В Воронеже утром 11 мая искали 9-летнего мальчика, страдающего аутизмом — ребенок потерялся на Левом берегу Воронежа.
В Воронеже утром 11 мая искали 9-летнего мальчика, страдающего аутизмом — ребенок потерялся на Левом берегу Воронежа.
Информация об исчезновении мальчика была опубликована в социальных сетях. Сообщалось, что Максим потерялся на улице Героев Стратосферы, предположительно сел в маршрутку. На поиски мальчика уже начали выдвигаться волонтеры, когда стало известно, что ребенок нашелся. Оказалось, что ребенка, находящегося на улице без взрослых, заметили прохожие. Они и отвели Максима в ближайший отдел полиции, а уже оттуда его забрала мама.
Нашли ребенка в нескольких остановках от места исчезновения — на улице Остужева. С мальчиком все в порядке, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.