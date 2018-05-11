Начальник СИЗО на Среднем Урале сам оказался за решеткой

Ирбитский межрайонный следственный отдел занимался уголовным делом 42-летнего начальника следственного изолятора № 2, расположенного в городе Ирбите. Он признан виновным по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий» и «Незаконное приобретение и хранение основных частей оружия», — сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Следствием и судом установлено, что в 2012—2015 годах подсудимый заставлял осужденных изолятора работать на себя лично.

«В частности, по данным следствия, труд осужденных использовался обвиняемым для выполнения подсобных работ на принадлежащем ему земельном участке, а также на других объектах, принадлежащих иным лицам», — говорится в сообщении.

Кроме того, при обыске в квартире сотрудника ФСИН были обнаружены детали огнестрельного оружия, которые он незаконно раздобыл и хранил.

«Уголовное дело расследовалось следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России и службы собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области», — отмечается в сообщении.