В Уфе молодая пара похитила скульптуру влюбленных лягушек

Инцидент произошел в Деме, по улице Дагестанская, 21. Этот двор является достопримечательностью района: его украшают фигурки персонажей популярной басни И. Крылова. Во дворе помимо фигурок высадили цветы, кусты сирени. 2 мая воров запечатлела камера, установленная во дворе.