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15:12 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе молодая пара похитила скульптуру влюбленных лягушек

В Уфе молодая пара похитила скульптуру влюбленных лягушек. Об этом сообщает администрация города.

Инцидент произошел в Деме, по улице Дагестанская, 21. Этот двор является достопримечательностью района: его украшают фигурки персонажей популярной басни И. Крылова. Во дворе помимо фигурок высадили цветы, кусты сирени. 2 мая воров запечатлела камера, установленная во дворе.

В мэрии напомнили, что за кражу предметов архитектуры предусмотрено наказание.

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