В Уфе молодая пара похитила скульптуру влюбленных лягушек
В Уфе молодая пара похитила скульптуру влюбленных лягушек. Об этом сообщает администрация города.
В Уфе молодая пара похитила скульптуру влюбленных лягушек. Об этом сообщает администрация города.
Инцидент произошел в Деме, по улице Дагестанская, 21. Этот двор является достопримечательностью района: его украшают фигурки персонажей популярной басни И. Крылова. Во дворе помимо фигурок высадили цветы, кусты сирени. 2 мая воров запечатлела камера, установленная во дворе.
В мэрии напомнили, что за кражу предметов архитектуры предусмотрено наказание.