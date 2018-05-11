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16:21 (мск), источник: Югополис

На Кубани двух чиновников подозревают в крупном мошенничестве

За 2 миллиона рублей они обещали предпринимателю поспособствовать в победе на торгах за право аренды участка под застройку.

Источник: Югополис

Следственный отдел по Крымскому району СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела контроля в сфере закупок администрации Крымского района и директора районного МУП «Архитектурно-градостроительный центр». Они подозреваются в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в конце февраля 2018 года к директору МУП обратился мужчина, действовавший в интересах предпринимателя, по поводу заключения с администрацией договора аренды на земельный участок в поселке Новоукраинском для строительства автомойки.

Директор МУПа рассказал об этом знакомому начальнику отдела закупок администрации. Тот предложил коллеге сообщить представителю предпринимателя ложные сведения о помощи в победе на торгах за предоставление права аренды на участок. Между тем, подобными полномочиями фигуранты не обладали.

Встретившись с самим предпринимателем, чиновники сообщили, что за 2 миллиона рублей могут помочь в решении вопроса. Мужчина согласился, однако о поступившем предложении сообщил в правоохранительные органы.

12 апреля в Крымске заявитель передал мужчинам требуемую сумму денег. Их дальнейшие действия пресекли оперативные сотрудники ОМВД России по Крымскому району, действовавшие по поручению следователя СКР.

Подозреваемые задержаны, рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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