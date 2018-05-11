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15:44 (мск), источник: Интерфакс

Братьев Магомедовых из группы «Сумма» обвинили в организации преступного сообщества

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU. Владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду предъявлено обвинение в мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ. Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) РФ», — сказала Волк.

По ее словам, обвинение по статьям «мошенничество» и «создание преступного сообщества» также предъявлено главе компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артуру Максидову.

Владельцев группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовым и Артур Максидов задержали 30 марта и вскоре арестовали по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 2,5 млрд рублей. Вину они отрицают.

Как считает следствие, «в преступной деятельности организаторов участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах».

По данным следователя, местонахождение похищенных денег, часть из которых выведена на счета офшорных копаний, пока не установлено.
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Согласно оценке Forbes, Зиявудин Магомедов в 2017 году входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в $1,4 млрд.

Группе «Сумма» принадлежат крупные доли в ряде логистических активов — Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Кроме того, у группы братьев Магомедовых есть активы в нефтегазовой отрасли (ЯТЭК), инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе за рубежом (самая известная — Virgin Hyperloop One).

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