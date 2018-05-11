В Новосибирске горят склады возле станции Инской
Над Первомайским районом виднеются черные клубы дыма.
Над Первомайским районом виднеются черные клубы дыма.
Дым поднялся над Первомайским районам Новосибирска сегодня вечером. Очевидцы выставляют фотографии в разных социальных сетях. В управлении МЧС Новосибирской области не смогли прокомментировать ситуацию.
По информации наших источников, возгорание произошло не на территории железной дороги. Горит
«Хлопья пепла летают, пол Первомайки закоптило», — пишут местные жители.