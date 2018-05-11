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15:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске горят склады возле станции Инской

Над Первомайским районом виднеются черные клубы дыма.

Дым поднялся над Первомайским районам Новосибирска сегодня вечером. Очевидцы выставляют фотографии в разных социальных сетях. В управлении МЧС Новосибирской области не смогли прокомментировать ситуацию.

По информации наших источников, возгорание произошло не на территории железной дороги. Горит что-то на складах рядом со станцией Инской. Между тем в паблике «Инцидент. Новосибирск» дают не проверенную информацию о том, что что-то горит в одном из вагонов на станции. В тоже время очевидцы сообщают, что горит пенопласт на складах недалеко от железной дороги. Другие очевидцы утверждают, что горят ящики с мусором.

«Хлопья пепла летают, пол Первомайки закоптило», — пишут местные жители.

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