В Новосибирске горят склады возле станции Инской

По информации наших источников, возгорание произошло не на территории железной дороги. Горит что-то на складах рядом со станцией Инской. Между тем в паблике «Инцидент. Новосибирск» дают не проверенную информацию о том, что что-то горит в одном из вагонов на станции. В тоже время очевидцы сообщают, что горит пенопласт на складах недалеко от железной дороги. Другие очевидцы утверждают, что горят ящики с мусором.