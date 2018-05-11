В Уфе доцент БГАУ обманула студентку-заочницу на 450 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ России по РБ передали в региональный Следственный комитет все материалы.

«В апреле 2018 года доцент вуза, являясь научным руководителем, обманула обучающуюся по заочной форме соискательницу, сообщив, что за 450 тысяч рублей она может поспособствовать ей в получении ученой степени кандидата ветеринарных наук. За эту сумму окажет содействие при определении диссертационным советом ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ соответствия диссертационной работы необходимым критериям, а также напишет и оформит диссертацию с соблюдением всех требований, предъявляемых к научным исследованиям, и оплатит необходимые расходы», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Преподаватель знала, что не сможет помочь студентке. Девушка поняла, что ее пытаются обмануть, и обратилась к полицейским.