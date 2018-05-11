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15:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе доцент БГАУ обманула студентку-заочницу на 450 тысяч рублей

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.40-летняя доцент кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней БГАУ стала фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в крупном размере».

Сотрудники УФСБ России по РБ передали в региональный Следственный комитет все материалы.

«В апреле 2018 года доцент вуза, являясь научным руководителем, обманула обучающуюся по заочной форме соискательницу, сообщив, что за 450 тысяч рублей она может поспособствовать ей в получении ученой степени кандидата ветеринарных наук. За эту сумму окажет содействие при определении диссертационным советом ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ соответствия диссертационной работы необходимым критериям, а также напишет и оформит диссертацию с соблюдением всех требований, предъявляемых к научным исследованиям, и оплатит необходимые расходы», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Преподаватель знала, что не сможет помочь студентке. Девушка поняла, что ее пытаются обмануть, и обратилась к полицейским.

«Утром 26 апреля 2018 года после предварительной договоренности внесла на счет банковской карты своего научного руководителя 100 тысяч рублей, после чего злоумышленница была задержана сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан», — рассказали об операции в СКР по РБ.

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