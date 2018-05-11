В Татарстане экс-главу Нижних Вязовых суд освободил по амнистии

Источник: ИА Татар-информ

Однако от отбывания наказания Шамсиев освобожден по амнистии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие заинтересовалось Шамсиевым в июне прошлого года. 20-го числа он был доставлен в Советский районный суд Казани — следователи просили арестовать его. Однако суд не усмотрел убедительных доводов, а потому отпустил Шамсиева. Тем не менее правоохранители этим же вечером повторно доставили его в отдел и вновь задержали.

Уже через два дня экс-глава Нижних Вязовых вновь оказался в Советском суде, помимо злоупотребления должностными полномочиями его обвинили еще и в мошенничестве. Во второй раз суд не стал его отпускать, но и не согласился со следователями, которые вновь настаивали на СИЗО. Суд избрал третий вариант и отправил Шамсиева под домашний арест.

14 декабря прошлого года в Зеленодольском городском суде стартовал процесс против Фоата Шамсиева.

В процессе судебного следствия было подтверждено только нарушение в распоряжении госимуществом. Так, Шамсиев провел незаконное отчуждение 15 земельных участков и незаконно оформил квартиру на своего сына. Статья «Мошенничество» в приговоре суда не фигурирует.