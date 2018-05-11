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18:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане экс-главу Нижних Вязовых суд освободил по амнистии

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Зеленодольский городской суд РТ признал бывшего главу поселения Нижние Вязовые, бывшего заместителя главы Зеленодольского района Фоата Шамсиева виновным по двум эпизодам статьи «Злоупотребление должностными полномочиями».

Источник: ИА Татар-информ

Однако от отбывания наказания Шамсиев освобожден по амнистии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие заинтересовалось Шамсиевым в июне прошлого года. 20-го числа он был доставлен в Советский районный суд Казани — следователи просили арестовать его. Однако суд не усмотрел убедительных доводов, а потому отпустил Шамсиева. Тем не менее правоохранители этим же вечером повторно доставили его в отдел и вновь задержали.

Уже через два дня экс-глава Нижних Вязовых вновь оказался в Советском суде, помимо злоупотребления должностными полномочиями его обвинили еще и в мошенничестве. Во второй раз суд не стал его отпускать, но и не согласился со следователями, которые вновь настаивали на СИЗО. Суд избрал третий вариант и отправил Шамсиева под домашний арест.

14 декабря прошлого года в Зеленодольском городском суде стартовал процесс против Фоата Шамсиева.

В процессе судебного следствия было подтверждено только нарушение в распоряжении госимуществом. Так, Шамсиев провел незаконное отчуждение 15 земельных участков и незаконно оформил квартиру на своего сына. Статья «Мошенничество» в приговоре суда не фигурирует.

Таким образом, суд приговорил Шамсиева к штрафу в 150 тысяч рублей. Однако экс-чиновник освобожден от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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