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16:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Более килограмма «синтетики» нашли полицейские в квартире 23-летнего казанца

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Более килограмма «синтетики» нашли полицейские в квартире 23-летнего казанца, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сотрудники полиции ОП «Горки» 19 апреля в процессе обысков в квартире парня нашли у него под кроватью множество свертков. Хозяин квартиры пояснил, что внутри находятся синтетические наркотики.

Общий вес изъятого вещества составил 1120 граммов.

В отношении ранее судимого казанца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

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