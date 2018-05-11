Более килограмма «синтетики» нашли полицейские в квартире 23-летнего казанца
(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Более килограмма «синтетики» нашли полицейские в квартире 23-летнего казанца, сообщает
(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Более килограмма «синтетики» нашли полицейские в квартире 23-летнего казанца, сообщает
Сотрудники полиции ОП «Горки» 19 апреля в процессе обысков в квартире парня нашли у него под кроватью множество свертков. Хозяин квартиры пояснил, что внутри находятся синтетические наркотики.
Общий вес изъятого вещества составил 1120 граммов.
В отношении ранее судимого казанца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».