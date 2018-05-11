Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пригожин объяснил неудачу Самойловой: ЧП во время выступления
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Самые дорогие няни в мире: кто и как заботится о звездных детях
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Пригожину стыдно за выступление Самойловой на «Евровидении»
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
10Историческая встреча лидеров двух Корей
16:04 (мск), источник: Водитель Петербурга

Лесовоз снес дорожников на «Сортавале»

В Приозерском районе Ленобласти днем 11 мая в ДТП попал автомобиль дорожников, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Во время загрузки произошла ошибка.

По их данным, на Новоприозерском шоссе, не доезжая Игоры в сторону Приозерска, лесовоз въехал в машину дорожников, которые наносили разметку. снес дорожников, наносящих разметку. Судя по фото, дорогу частично залило краской.

Как уточняют в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 14 часов на 49-м километре автодороги «Сортавала». Мужчина на лесовозе Scania столкнулся с попутной «ГАЗелью». От удара обе машины съехали в кювет.

В ДТП, по данным ведомства, никто не пострадал. По факту произошедшего ведется проверка.

Все новости региона
 Велодорожки Петербурга: рисовать заново
Перекрытия Дня Победы
Российские контрсанкции станут универсальными
В Омске решили законсервировать метро после 26 лет строительства
Пожилую француженку в Монако убило гигантским суккулентом
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Задержаны боевики, готовившие теракт на акции «Бессмертный полк»
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших Станислав Черчесов обнародовал расширенную заявку сборной России на чемпионат мира
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь