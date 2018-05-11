Лесовоз снес дорожников на «Сортавале»

<div id="vk_post_-68471405_8859745"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?154"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-68471405_8859745", -68471405, 8859745, 'VdLHH804jQG3GvwJQrj_yyF2XA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

По их данным, на Новоприозерском шоссе, не доезжая Игоры в сторону Приозерска, лесовоз въехал в машину дорожников, которые наносили разметку. снес дорожников, наносящих разметку. Судя по фото, дорогу частично залило краской.

Как уточняют в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 14 часов на 49-м километре автодороги «Сортавала». Мужчина на лесовозе Scania столкнулся с попутной «ГАЗелью». От удара обе машины съехали в кювет.