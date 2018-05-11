Лесовоз снес дорожников на «Сортавале»
В Приозерском районе Ленобласти днем 11 мая в ДТП попал автомобиль дорожников, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
В Приозерском районе Ленобласти днем 11 мая в ДТП попал автомобиль дорожников, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
По их данным, на Новоприозерском шоссе, не доезжая Игоры в сторону Приозерска, лесовоз въехал в машину дорожников, которые наносили разметку. снес дорожников, наносящих разметку. Судя по фото, дорогу частично залило краской.
Как уточняют в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 14 часов на 49-м километре автодороги «Сортавала». Мужчина на лесовозе Scania столкнулся с попутной «ГАЗелью». От удара обе машины съехали в кювет.
В ДТП, по данным ведомства, никто не пострадал. По факту произошедшего ведется проверка.