В Калининграде мошенник выдает себя за главврача областной больницы
В Калининграде мошенник выдает себя за главврача больницы и выманивает деньги у пенсионеров. Об этом рассказали в
В Калининграде мошенник выдает себя за главврача больницы и выманивает деньги у пенсионеров. Об этом рассказали в
На уловку уже чуть не попался один пенсионер. Звонивший представился ему главврачом и настойчиво начал предлагать пройти крайне необходимое диагностические исследование. Правда, пришлось бы заплатить 95 тысяч рублей.
«В своих действиях мошенники опираются на авторитет самого крупного в регионе медучреждения и пользуются доверчивостью пожилых людей. Администрация областной больницы рекомендует проявлять бдительность во избежание попадания в мошеннические схемы заработка», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте медучреждения.