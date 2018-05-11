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17:21 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде мошенник выдает себя за главврача областной больницы

В Калининграде мошенник выдает себя за главврача больницы и выманивает деньги у пенсионеров. Об этом рассказали в пресс-службе областной больницы.

Источник: Аргументы и факты

На уловку уже чуть не попался один пенсионер. Звонивший представился ему главврачом и настойчиво начал предлагать пройти крайне необходимое диагностические исследование. Правда, пришлось бы заплатить 95 тысяч рублей.

«В своих действиях мошенники опираются на авторитет самого крупного в регионе медучреждения и пользуются доверчивостью пожилых людей. Администрация областной больницы рекомендует проявлять бдительность во избежание попадания в мошеннические схемы заработка», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте медучреждения.

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