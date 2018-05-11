Приговор по делу о попытке мошенничества и вымогательстве вынесен на Дону
Приговор по делу о попытке мошенничества и вымогательстве вынесен в Ростовской области.
Приговор по делу о попытке мошенничества и вымогательстве вынесен в Ростовской области.
Как сообщает
Установлено, что обвиняемые потребовали от гражданина 400 тыс. рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Довести преступный замысел до конца подельникам не удалось, так как их действия пресекли сотрудники ФСБ.
Кроме того, сообщник полицейского требовал с должника по договору займа, заключенного с другим лицом, 3 млн рублей, а, получив отказ, избил его.
Суд признал
Бывший полицейский получил полтора года колонии общего режима. Второй фигурант дела приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.