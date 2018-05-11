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17:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Приговор по делу о попытке мошенничества и вымогательстве вынесен на Дону

Приговор по делу о попытке мошенничества и вымогательстве вынесен в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, осуждены бывший полицейский с сообщником.

Установлено, что обвиняемые потребовали от гражданина 400 тыс. рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Довести преступный замысел до конца подельникам не удалось, так как их действия пресекли сотрудники ФСБ.

Кроме того, сообщник полицейского требовал с должника по договору займа, заключенного с другим лицом, 3 млн рублей, а, получив отказ, избил его.

Суд признал экс-правоохранителя и его подельника виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, п. «в» ч. 2, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере; вымогательство с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере).

Бывший полицейский получил полтора года колонии общего режима. Второй фигурант дела приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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