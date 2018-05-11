Из психиатрической больницы на Нагорной убежали 3 пациента, отжавшие окно в своей палате

9 мая, примерно в 5 часов вечера, в психиатрической больнице на улице Нагорной произошло ЧП. Оттуда, из палаты 10-го отделения, ушли три пациента — двоим 34 года, одному 19.

— Они покинули учреждение, отжав окно в своей палате. Все трое находятся там на принудительном лечении, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы. Стражи порядка записали всех троих в список без вести пропавших, изъяли их фотографии и сейчас помогают в поисках. На момент публикации информации о том, что мужчины вернулись — не поступало. Местные сотрудники отмечают, что каждый из разыскиваемых раньше уже пытался сбежать.