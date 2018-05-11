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17:00 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе мужчина свел счеты с жизнью прямо в офисе кредитной компании

В пятницу судебные исполнители должны были прийти и опечатать квартиру кишиневца, заложившего ее кредитной компании.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Пятидесятилетний мужчина в пятницу, 11 мая, застрелился в офисе кредитной компании — в этот день у несчастного должны были отобрать квартиру в счет долга, который тот не успел погасить.

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Самоубийство произошло в центре Кишинева на улице Петру Рареш на глазах у посетителей и работников компании, информацию подтвердила Sputnik.md глава пресс-службы управления столичной полиции Наталья Стати.

В данный момент район происшествия оцеплен полицией. По данным правоохранительных органов, ранее мужчина взял кредит около 12 тысяч долларов, но не смог его вернуть.

Без единого слова должник компании вошел в офис выстрелил себе в голову из пистолета, зная, что именно в этот день судебные исполнители должны были получить на руки решение об отчуждении квартиры.

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