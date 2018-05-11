Главврача воронежского детского санатория заподозрили в коррупции
По предварительным данным, ущерб от его действий составил 14 млн рублей.
По предварительным данным, ущерб от его действий составил 14 млн рублей.
Главврач Графского санатория для детей оказался под следствием за незаконное расходование бюджетных средств. О возбуждении в отношении главврача уголовного дела о превышении должностных полномочий сообщили в прокуратуре Воронежской области в пятницу, 11 мая.
По сведениям «Вести-Воронеж», речь идёт о Евгении Левтееве — главе медучреждения, расположенном в посёлке Краснолесный.
Как рассказали в прокуратуре, поводом для возбуждения дела стали результаты антикоррупционной проверки. При изучении документов выяснилось, что в 2017—2018 годах главврач распоряжался вносить в медицинские документы ложные сведения. Речь идёт об историях болезней детей, которые якобы проходили
По материалам прокурорской проверки 11 мая Железнодорожный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.