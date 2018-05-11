Главврача воронежского детского санатория заподозрили в коррупции

Главврач Графского санатория для детей оказался под следствием за незаконное расходование бюджетных средств. О возбуждении в отношении главврача уголовного дела о превышении должностных полномочий сообщили в прокуратуре Воронежской области в пятницу, 11 мая.

Как рассказали в прокуратуре, поводом для возбуждения дела стали результаты антикоррупционной проверки. При изучении документов выяснилось, что в 2017—2018 годах главврач распоряжался вносить в медицинские документы ложные сведения. Речь идёт об историях болезней детей, которые якобы проходили санаторно-курортное лечение. Так за два года количество пациентов санатория завысили на тысячу человек. За них департамент здравоохранению незаконно перечислил санаторию свыше 14 млн рублей. Однако на самом деле государственное задание по лечению этих детей исполнено не было.