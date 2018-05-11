В Ростове осудили бандитов, которые с автоматом нападали на АЗС

Согласно официальной версии, во время преступлений они использовали охотничьи ножи и автомат Калашникова.

— В городах Ростове-на-Дону и Аксае совершили пять разбойных нападений на автозаправочные станции и индивидуальных предпринимателей, завладели имуществом потерпевших и их денежными средствами на сумму более 100 000 рублей, — пояснили rostov.kp.ru в прокуратуре Ростовской области.

Чтобы замести следы, обвиняемые устанавливали левый регистрационный номер на машину, на которой передвигались во время разбойных нападений.