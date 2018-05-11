В Ростове осудили бандитов, которые с автоматом нападали на АЗС
В донской столице вынесли приговор четырем местным жителям, которых правоохранительные органы обвиняли в разбойных нападениях.
В донской столице вынесли приговор четырем местным жителям, которых правоохранительные органы обвиняли в разбойных нападениях.
Согласно официальной версии, во время преступлений они использовали охотничьи ножи и автомат Калашникова.
— В городах
Чтобы замести следы, обвиняемые устанавливали левый регистрационный номер на машину, на которой передвигались во время разбойных нападений.
Суд посчитал доказанной их вину. В соответствии с ролью каждого, они приговорены к различным срокам (от семи до 12 лет лишения свободы), которые будут отбывать в исправительных колониях строгого режима.