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17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове осудили бандитов, которые с автоматом нападали на АЗС

В донской столице вынесли приговор четырем местным жителям, которых правоохранительные органы обвиняли в разбойных нападениях.

Согласно официальной версии, во время преступлений они использовали охотничьи ножи и автомат Калашникова.

— В городах Ростове-на-Дону и Аксае совершили пять разбойных нападений на автозаправочные станции и индивидуальных предпринимателей, завладели имуществом потерпевших и их денежными средствами на сумму более 100 000 рублей, — пояснили rostov.kp.ru в прокуратуре Ростовской области.

Чтобы замести следы, обвиняемые устанавливали левый регистрационный номер на машину, на которой передвигались во время разбойных нападений.

Суд посчитал доказанной их вину. В соответствии с ролью каждого, они приговорены к различным срокам (от семи до 12 лет лишения свободы), которые будут отбывать в исправительных колониях строгого режима.

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