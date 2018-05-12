Прооперировали сотрудника полиции, раненого при стрельбе под Берёзовской

В Пермском крае прооперировали сотрудника патрульно-постовой службы, который получил ранения из пневматической винтовки 10 мая.

«У госпитализированного молодого человека пулевое ранение в шею. В кунгурскую районную больницу для оказания ему квалифицированной помощи направили бригаду санавиации торакального и сосудистого хирургов и нейрохирурга. Мужчину прооперировали, он в состоянии средней тяжести. Врачи отмечают положительную динамику его здоровья. С утра 11 мая он дышит самостоятельно, его перевели из реанимации в общую палату», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Второму сотруднику полиции, пострадавшему при ЧП, оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.