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14:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

Прооперировали сотрудника полиции, раненого при стрельбе под Берёзовской

Для оказания помощи пострадавшему санавиацией вылетали медики из краевой столицы.

В Пермском крае прооперировали сотрудника патрульно-постовой службы, который получил ранения из пневматической винтовки 10 мая.

«У госпитализированного молодого человека пулевое ранение в шею. В кунгурскую районную больницу для оказания ему квалифицированной помощи направили бригаду санавиации торакального и сосудистого хирургов и нейрохирурга. Мужчину прооперировали, он в состоянии средней тяжести. Врачи отмечают положительную динамику его здоровья. С утра 11 мая он дышит самостоятельно, его перевели из реанимации в общую палату», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Второму сотруднику полиции, пострадавшему при ЧП, оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

Напомним, сотрудники ДПС несли службу на автодороге «Берёзовка-Тулумбасы». Одному водителю на иномарке они дали знак остановился, но вместо этого он увеличил скорость, чтобы скрыться. Полицейские бросились догонять водителя. Когда они его настигли, мужчина открыл по ним стрельбу из пневматической винтовки. Водитель задерджан и помещён в ИВС.

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