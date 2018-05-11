На Кубани два человека погибли в аварии с участием автомобиля Chery
ДТП произошло 10 мая в Лабинском районе.
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ДТП произошло 10 мая в Лабинском районе.
По информации отдела пропаганды краевого УГИБДД, 10 мая в 17.55 на 10-м километре автодороги Лабинск — Мостовской — КЧР водитель автомобиля Chery не справился с управлением, машина вылетела на обочину и врезалась в дерево.
Погиб 57-летний пассажир автомобиля, 45-летний водитель умер в больнице. Госпитализирован еще один пассажир автомобиля. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.