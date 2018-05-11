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17:44 (мск), источник: Югополис

​На Кубани два человека погибли в аварии с участием автомобиля Chery

ДТП произошло 10 мая в Лабинском районе.

Источник: Югополис

По информации отдела пропаганды краевого УГИБДД, 10 мая в 17.55 на 10-м километре автодороги Лабинск — Мостовской — КЧР водитель автомобиля Chery не справился с управлением, машина вылетела на обочину и врезалась в дерево.

Погиб 57-летний пассажир автомобиля, 45-летний водитель умер в больнице. Госпитализирован еще один пассажир автомобиля. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

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