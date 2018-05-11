Поезд сбил пятилетнюю девочку в Жамбылской области

Источник: Zakon.kz

Пятилетнюю девочку, внезапно оказавшуюся на железнодорожных путях, зацепило поездом на участке Тараз — Тюлькубас, передаёт корреспондент BNews.kz.

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По информации пресс-службы АО «КТЖ-Грузовые перевозки», инцидент произошел 10 мая в 11 час. 45 мин. Машинист грузового поезда, увидев за 200 метров ребенка, применил экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния удара предотвратить не удалось.

«В момент ЧП рядом с ребенком не было взрослых. Почему ребенок оказался один на железной дороге, неизвестно. Девочку отбросило в сторону от поезда», — заявил главный инженер филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки» — «Жамбылское отделение ГП» Анатолий Ким.

Он также пояснил, что на участке Тараз — Тюлькубас расположены железная и автомобильная дороги, дачный поселок. В настоящее время ведется расследование данного происшествия.