Поезд сбил пятилетнюю девочку в Жамбылской области
О состоянии здоровья ребенка пока не сообщается.
О состоянии здоровья ребенка пока не сообщается.
Пятилетнюю девочку, внезапно оказавшуюся на железнодорожных путях, зацепило поездом на участке Тараз — Тюлькубас, передаёт корреспондент BNews.kz.
По информации
«В момент ЧП рядом с ребенком не было взрослых. Почему ребенок оказался один на железной дороге, неизвестно. Девочку отбросило в сторону от поезда», — заявил главный инженер филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки» — «Жамбылское отделение ГП» Анатолий Ким.
Он также пояснил, что на участке Тараз — Тюлькубас расположены железная и автомобильная дороги, дачный поселок. В настоящее время ведется расследование данного происшествия.
Анатолий Ким также подчеркнул, что железнодорожники ведут постоянную работу по разъяснению правил поведения на железной дороге. Он добавил, что проезд и переход через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах — на пешеходных переходах, тоннелях, мостах, железнодорожных переездах, путепроводах, и в других местах, обозначенных соответствующими знаками. Железная дорога — зона повышенной опасности и не место для игр детям.