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18:04 (мск), источник: Nur.kz

Полицейский осужден за фальсификацию доказательств в Костанае

По данным Костанайского областного суда, сегодня суд вынес приговор старшему лейтенанту полиции, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Оперуполномоченный отдела криминальной полиции управления внутренних дел Костаная обвинялся в подделке доказательств в ходе уголовного судопроизводства. По приговору суда его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 416 Уголовного Кодекса РК.

Мужчине назначили наказание — три года ограничения свободы и запретили работать в правоохранительных органах в течение трех лет. Также с экс-полицейского взыскана сумма за проведение экспертиз — 103 тыс. тенге. Деньги пойдут в доход государства.

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