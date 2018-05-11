Полицейский осужден за фальсификацию доказательств в Костанае
По данным Костанайского областного суда, сегодня суд вынес приговор старшему лейтенанту полиции, передает NUR.KZ.
По данным Костанайского областного суда, сегодня суд вынес приговор старшему лейтенанту полиции, передает NUR.KZ.
Оперуполномоченный отдела криминальной полиции управления внутренних дел Костаная обвинялся в подделке доказательств в ходе уголовного судопроизводства. По приговору суда его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 416 Уголовного Кодекса РК.
Мужчине назначили наказание — три года ограничения свободы и запретили работать в правоохранительных органах в течение трех лет. Также с