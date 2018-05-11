Полицейский осужден за фальсификацию доказательств в Костанае

Оперуполномоченный отдела криминальной полиции управления внутренних дел Костаная обвинялся в подделке доказательств в ходе уголовного судопроизводства. По приговору суда его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 416 Уголовного Кодекса РК.

Мужчине назначили наказание — три года ограничения свободы и запретили работать в правоохранительных органах в течение трех лет. Также с экс-полицейского взыскана сумма за проведение экспертиз — 103 тыс. тенге. Деньги пойдут в доход государства.