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13:37 (мск), источник: ЕАН

В Первоуральске пожарная машина протаранила две иномарки

В Первоуральске в районе пересечения улиц Ленина — Малышева служебная машина МЧС протаранила автомобили Opel и Skoda Fabia.

Пожарная машина ехала по улице Ленина с включенной сиреной. Автомобиль Opel, двигаясь по Малышева, не уступил дорогу спасателям и столкнулся с ГАЗом. Затем служебная машина зацепила Skoda. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент|Первоуральск».

О пострадавших в этой аварии очевидцы не уточняют. Из всех автомобилей самые серьезные повреждения получил Opel.

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