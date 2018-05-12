В Первоуральске пожарная машина протаранила две иномарки
В Первоуральске в районе пересечения улиц Ленина — Малышева служебная машина МЧС протаранила автомобили Opel и Skoda Fabia.
В Первоуральске в районе пересечения улиц Ленина — Малышева служебная машина МЧС протаранила автомобили Opel и Skoda Fabia.
Пожарная машина ехала по улице Ленина с включенной сиреной. Автомобиль Opel, двигаясь по Малышева, не уступил дорогу спасателям и столкнулся с ГАЗом. Затем служебная машина зацепила Skoda. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент|Первоуральск».
О пострадавших в этой аварии очевидцы не уточняют. Из всех автомобилей самые серьезные повреждения получил Opel.