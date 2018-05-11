В молдавской тюрьме заключенный умер сразу после осмотра у врача

Инцидент произошел вечером 10 мая в тюрьме в Бранештах: сразу после осмотра врачами из Оргеева, 63-летний заключенный вернулся в камеру и умер. Он пожаловался на проблемы со здоровьем вечером, примерно в 17:00. Его осмотрел тюремный врач, после чего было принято решение отправить его в городскую больницу. На место прибыл врач по вызову, который решил отправить заключенного обратно в тюрьму, сообщает Canal3.