Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Надя Ручка рассмешила соцсети забавным фото маленького сына
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
18:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В молдавской тюрьме заключенный умер сразу после осмотра у врача

Этим делом уже занимаются прокуроры.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел вечером 10 мая в тюрьме в Бранештах: сразу после осмотра врачами из Оргеева, 63-летний заключенный вернулся в камеру и умер. Он пожаловался на проблемы со здоровьем вечером, примерно в 17:00. Его осмотрел тюремный врач, после чего было принято решение отправить его в городскую больницу. На место прибыл врач по вызову, который решил отправить заключенного обратно в тюрьму, сообщает Canal3.

Глава оргеевской больницы сообщил, что его подчиненные не нашли у осматриваемого никаких признаков, указывающих на скорую смерть, а потому он был отправлен обратно в тюрьму. Смерть наступила сразу после выписки. Сейчас это дело расследуют прокуроры, которые определят, имела ли место врачебная халатность.

Все новости региона
 Посол США в Молдове осуждает давление властей на «Нашу партию»
«Карапузы, на старт! - забавный забег!»
Российские контрсанкции станут универсальными
В Индии нашли необычное применение танку Т-90
Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии
В Калифорнии засветился океан (видео)
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Задержаны боевики, готовившие теракт на акции «Бессмертный полк»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Олимпийцы дождались Гусева: что изменилось в сборной России Береглазов — в заявке, Бывальцев летит домой, а ещё в сборной России изменились звенья и состав спецбригад большинства
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь