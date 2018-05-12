В Иркутской области женщина перечислила магам 1,5 млн рублей

По данным правоохранителей, 58-летняя женщина доверилась телевизионной передаче, где маги по телефону общались со зрителями и якобы решали их жизненные трудности. Пытаясь уладить свои проблемы, она начала переводить деньги на указанный в телепередаче счет.

— Результатом подобных действий стала потеря полутора миллионов рублей, которые в общей сложности перечислила аферистам потерпевшая. Причем для того чтобы эти деньги найти, женщина оформила 12 банковских кредитов, — рассказали в пресс-службе.