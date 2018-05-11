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19:19 (мск), источник: Kazinform

Убийство тещи и ранение тестя в Уральске: задержан подозреваемый

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В Уральске задержан мужчина, которого подозревают в убийстве женщины и ранении мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Сотрудниками полиции по “горячим следам” был установлен и задержан мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (убийство)», — сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области.

В полиции напомнили, что 10 мая вечером в одной из квартир города было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением в области живота. Также с огнестрельным ранением живота в больницу был госпитализирован мужчина.

Напомним, в четверг вечером в Уральске стреляли в одном из жилых многоквартирных домов города. По словам пресс-секретаря управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Айнагуль Сакпосыновой, получившая огнестрельное ранение 60-летняя женщина скончалась до прибытия «скорой помощи». В больницу был доставлен мужчина, 1951 года рождения, с огнестрельным дробовым ранением живота. Мужчине была проведена операция, которая длилась 6 часов, его состояние врачи оценивают как тяжелое. По словам очевидцев, молодой человек застрелил тещу и ранил тестя.

Дочь погибшей женщины рассказала подробности убийства бывшим мужем матери и ранения ее отца в Уральске. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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