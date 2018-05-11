Убийство тещи и ранение тестя в Уральске: задержан подозреваемый
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В Уральске задержан мужчина, которого подозревают в убийстве женщины и ранении мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В Уральске задержан мужчина, которого подозревают в убийстве женщины и ранении мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудниками полиции по “горячим следам” был установлен и задержан мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (убийство)», — сообщили в
В полиции напомнили, что 10 мая вечером в одной из квартир города было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением в области живота. Также с огнестрельным ранением живота в больницу был госпитализирован мужчина.
Напомним, в четверг вечером в Уральске стреляли в одном из жилых многоквартирных домов города. По словам
Дочь погибшей женщины рассказала подробности убийства бывшим мужем матери и ранения ее отца в Уральске. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.