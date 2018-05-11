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19:22 (мск), источник: Tengrinews

Жомарта Ертаева поместили под домашний арест в Москве

Банкиру Жомарту Ертаеву избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 40 суток. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы Алексей Черников.

Источник: Tengrinews

«Ертаеву избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 40 суток, до 16 июня 2018 года, и отпустили из-под стражи в зале суда», — сообщил Черников.

Как сообщили ранее в МВД Казахстана, Жомарт Ертаев был задержан по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. Он находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

«Он, будучи советником председателя совета директоров АО “Bank RBK”, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств», — прокомментировали в министерстве.

Решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан. Тем временем сам Ертаев попросил предоставить ему российское гражданство.

Ранее СМИ сообщали, что бойцы спецназа задержали Жомарта Ертаева в центре Москвы 8 мая. Автомобиль Ертаева и его сопровождения с помощью патрульных спецбата ГИБДД блокировали прямо на дороге.

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