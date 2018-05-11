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19:20 (мск), источник: Интерфакс

Петербургские казаки заподозрили тамплиеров в ограблении своего штаба

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — Полиция Петербурга проводит проверку по факту ограбления местного штаба казаков, которые подозревают в организации преступления бывшего атамана, разжалованного из-за членства в ордене тамплиеров.

Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что 8 мая наказной атаман Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества «Казачья стража» Виталий Царьков обратился в 28 отдел полиции и сообщил, что обнаружил на рабочем месте по адресу: Боровая улица, 35−37 отсутствие антикварных предметов оружия: шашки, сабли, кавалерийского карабина, нагайки, свистового горна. Также был похищен мальтийский кинжал. При этом двери и окна повреждены не были.

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«Из штаба была похищена часть имущества. Как мы предполагаем, там были проведены какие-то ритуальные действия: в помещении была разбросана тухлая рыба с оторванными головами, к кресту председателя совета стариков была приколота белая перчатка. До этого мы выводили на чистую воду нашего предыдущего атамана Юрия Бугаева. На доске позора в штабе есть плакаты о том, что он уже довольно давно состоит в масонском ордене общества тамплиеров и занимает там высокий пост командора. Мы узнали об этом недавно и категорично поставили вопрос о том, что православный человек не может там состоять», — сообщил «Интерфаксу» Царьков в пятницу.

Он отметил, что казаки не обвиняют Бугаева в причастности к нападению на штаб, но склонны его подозревать, о чем сообщили полиции.

«20 мая у нас будет в Александро-Невской лавре переизбрание атамана на казачьем круге. Инцидент со штабом произошел как раз накануне выборов. Мы уже давно ставим вопрос о снятии Бугаева с должности», — добавил собеседник.

Комментарием Великого приора ордена тамплиеров Игоря Трунова «Интерфакс» пока не располагает.

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