Петербургские казаки заподозрили тамплиеров в ограблении своего штаба

Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что 8 мая наказной атаман Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества «Казачья стража» Виталий Царьков обратился в 28 отдел полиции и сообщил, что обнаружил на рабочем месте по адресу: Боровая улица, 35−37 отсутствие антикварных предметов оружия: шашки, сабли, кавалерийского карабина, нагайки, свистового горна. Также был похищен мальтийский кинжал. При этом двери и окна повреждены не были.

«Из штаба была похищена часть имущества. Как мы предполагаем, там были проведены какие-то ритуальные действия: в помещении была разбросана тухлая рыба с оторванными головами, к кресту председателя совета стариков была приколота белая перчатка. До этого мы выводили на чистую воду нашего предыдущего атамана Юрия Бугаева. На доске позора в штабе есть плакаты о том, что он уже довольно давно состоит в масонском ордене общества тамплиеров и занимает там высокий пост командора. Мы узнали об этом недавно и категорично поставили вопрос о том, что православный человек не может там состоять», — сообщил «Интерфаксу» Царьков в пятницу.