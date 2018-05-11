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19:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тирасполе пропала 17-летняя девушка

Милена Чайникова ушла из детдома в школу еще 24 апреля.

Источник: Комсомольская правда

УВД Тирасполя разыскивается Милена Вадимовна Чайникова, 19.10.2002 г.р.,воспитанница МОУ «Детский дом» на ул. Крупской, 33. Девушка ушла из учреждения в среднюю школу № 11 около восьми утра 24 апреля. До настоящего времени её местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Приметы: на вид 16−17 лет, рост 160−165 см, среднего телосложения. Лицо овальное, глаза голубые. Волосы каштанового цвета длиной до плеч.

Была одета: куртка и джинсы синего цвета, белая футболка.

Была обута: белые кроссовки.

При себе имела рюкзак чёрного цвета.

Уважаемые граждане, если вы располагаете информацией о местонахождении без вести пропавшей Милены Вадимовны Чайниковой, сообщите в милицию. По телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (533) 7−83−17, 0 (775) 3−79−78 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8−15−29.

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