В Тирасполе пропала 17-летняя девушка

Источник: Комсомольская правда

УВД Тирасполя разыскивается Милена Вадимовна Чайникова, 19.10.2002 г. р.,воспитанница МОУ «Детский дом» на ул. Крупской, 33. Девушка ушла из учреждения в среднюю школу № 11 около восьми утра 24 апреля. До настоящего времени её местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Приметы: на вид 16−17 лет, рост 160−165 см, среднего телосложения. Лицо овальное, глаза голубые. Волосы каштанового цвета длиной до плеч.

Была одета: куртка и джинсы синего цвета, белая футболка.

Была обута: белые кроссовки.

При себе имела рюкзак чёрного цвета.