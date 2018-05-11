В Тирасполе пропала 17-летняя девушка
Милена Чайникова ушла из детдома в школу еще 24 апреля.
Милена Чайникова ушла из детдома в школу еще 24 апреля.
УВД Тирасполя разыскивается Милена Вадимовна Чайникова,
Приметы: на вид 16−17 лет, рост 160−165 см, среднего телосложения. Лицо овальное, глаза голубые. Волосы каштанового цвета длиной до плеч.
Была одета: куртка и джинсы синего цвета, белая футболка.
Была обута: белые кроссовки.
При себе имела рюкзак чёрного цвета.
Уважаемые граждане, если вы располагаете информацией о местонахождении без вести пропавшей Милены Вадимовны Чайниковой, сообщите в милицию. По телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (533) 7−83−17, 0 (775) 3−79−78 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8−15−29.