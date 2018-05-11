Полиция арестовала американку за слишком настойчивый флирт

Настоящим триллером закончилось одно из свиданий для жителя Аризоны. Мужчина, чье имя не разглашается, познакомился на сайте знакомств с 31-летней Жаклин Эйдс. После первой встречи он решил не продолжать отношения, но девушка была другого мнения. Она стала просто одержимой. Ежедневно она присылала ему по пятьсот сообщений, и если сначала они носили игривый характер, то вскоре превратились в жуткие угрозы.
От слов безумная женщина перешла к делу и однажды пробралась в дом к несостоявшемуся бойфренду и даже приняла там ванну.
По словам мужчины, сначала это было смешно, потом стало надоедать, но в последнее время он начал бояться за свою жизнь.
В итоге американец обратился в полицию. Жаклин арестовали в тот момент, когда она приехала к нему на работу и представилась на ресепшене его женой.
В материалах дела содержатся более 65 тысяч сообщений, отправленных за пару месяцев. Среди них есть и прямые угрозы: «Я готова на все, чтобы получить то, что я хочу. И даже не пытайся потом бросить меня. Я убью тебя за это, а становиться убийцей я не хочу».
На допросе Эйдс сказала, что ничего такого не имела в виду, а выражалась метафорически, пытаясь намекнуть мужчине на свои пылкие чувства к нему. Полицию ее слова не убедили: сейчас девушка-сталкер находится под арестом и не может выйти под залог до окончания расследования. Ее обвиняют в преследовании человека и во вторжении в личную жизнь.