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19:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Полиция арестовала американку за слишком настойчивый флирт

Одержимая девушка несколько месяцев преследовала мужчину, который не захотел идти с ней на второе свидание.

Настоящим триллером закончилось одно из свиданий для жителя Аризоны. Мужчина, чье имя не разглашается, познакомился на сайте знакомств с 31-летней Жаклин Эйдс. После первой встречи он решил не продолжать отношения, но девушка была другого мнения. Она стала просто одержимой. Ежедневно она присылала ему по пятьсот сообщений, и если сначала они носили игривый характер, то вскоре превратились в жуткие угрозы.

От слов безумная женщина перешла к делу и однажды пробралась в дом к несостоявшемуся бойфренду и даже приняла там ванну.

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По словам мужчины, сначала это было смешно, потом стало надоедать, но в последнее время он начал бояться за свою жизнь.

В итоге американец обратился в полицию. Жаклин арестовали в тот момент, когда она приехала к нему на работу и представилась на ресепшене его женой.

В материалах дела содержатся более 65 тысяч сообщений, отправленных за пару месяцев. Среди них есть и прямые угрозы: «Я готова на все, чтобы получить то, что я хочу. И даже не пытайся потом бросить меня. Я убью тебя за это, а становиться убийцей я не хочу».

На допросе Эйдс сказала, что ничего такого не имела в виду, а выражалась метафорически, пытаясь намекнуть мужчине на свои пылкие чувства к нему. Полицию ее слова не убедили: сейчас девушка-сталкер находится под арестом и не может выйти под залог до окончания расследования. Ее обвиняют в преследовании человека и во вторжении в личную жизнь.

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