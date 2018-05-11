Минчанин забрался на железнодорожный вагон и получил тяжелые травмы
Медики у пострадавшего диагностировали электротравму IV степени, ожоги головы, туловища, рук и ног, а также открытую
Медики у пострадавшего диагностировали электротравму IV степени, ожоги головы, туловища, рук и ног, а также открытую
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Житель Минска был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи после того, как получил тяжелую электротравму на железной дороге, сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел на железнодорожной станции Степянка, пострадавший — 22-летний минчанин отдыхал с друзьями на даче и распивал в компании спиртное.
«Выйдя на улицу, он заметил стоящий грузовой поезд, забрался на один из вагонов и поднял вверх руку», — сказали в ГУВД.
Ударом тока молодого человека сбросило вниз. На место прибыла скорая, которая забрала минчанина в больницу. Медики у пострадавшего диагностировали электротравму IV степени, ожоги головы, туловища, рук и ног, а также открытую