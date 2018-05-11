В Западном Казахстане найдены тела двух утонувших мужчин
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В
По словам начальника отдела ЧС Казталовского района Абая Насипова, 35-летний житель села Акпатер Дамир Сатыбалдиев пропал 18 апреля. Его тело найдено 6 мая на реке Караозен близ села.
В тот же день 6 мая был зарегистрирован еще один трагический случай. Житель этого села Жумагали Токбаев, 1953 года рождения, пошел на рыбалку и утонул при невыясненных обстоятельствах. Тело найдено в тот же день.
Напомним, ранее сообщалось о поисках в Казталовском районе Д. Сатыбалдиева.
Автор: Елжан Ералы
Перевод: Сания Кутбанова.