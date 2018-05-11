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20:12 (мск), источник: Kazinform

В Западном Казахстане найдены тела двух утонувших мужчин

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В Западно-Казахстанской области найдены тела двух утонувших жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По словам начальника отдела ЧС Казталовского района Абая Насипова, 35-летний житель села Акпатер Дамир Сатыбалдиев пропал 18 апреля. Его тело найдено 6 мая на реке Караозен близ села.

В тот же день 6 мая был зарегистрирован еще один трагический случай. Житель этого села Жумагали Токбаев, 1953 года рождения, пошел на рыбалку и утонул при невыясненных обстоятельствах. Тело найдено в тот же день.

Напомним, ранее сообщалось о поисках в Казталовском районе Д. Сатыбалдиева.

Автор: Елжан Ералы

Перевод: Сания Кутбанова.

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