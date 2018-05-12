В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Авария случилась 11 мая в Аксайском районе, в районе пос. Щепкин. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение со встречным Land Rover Discovery. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Land Rover погибли.