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12:02 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Три человека погибли в результате ДТП с участием грузового автомобиля в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Авария случилась 11 мая в Аксайском районе, в районе пос. Щепкин. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение со встречным Land Rover Discovery. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Land Rover погибли.

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