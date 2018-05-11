Пьяный минчанин украл детские велосипед и самокат для своих детей

По горячим следам удалось поймать злоумышленника, детский транспорт украл 41-летний минчанин. Мужчина не стал препираться и рассказа правоохранителям, что в тот день он был в одной из квартир в гостях у знакомого, где они распивали спиртное. Выйдя «под шофе» из гостей мужчина увидел на лестничной площадке детский транспорт, когда подъехал лифт, долго не думая, прихватил велосипед и самокат. В милиции сказал, что хотел сделать подарки своим дочке и сыну.