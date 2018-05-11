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21:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный минчанин украл детские велосипед и самокат для своих детей

Но домой донес только самокат.

Источник: Комсомольская правда

Неприятный случай произошел на днях в Первомайском районе Минска, сообщают в ГУВД столицы. Из подъезда многоэтажки были украдены детские велосипед и самокат.

По горячим следам удалось поймать злоумышленника, детский транспорт украл 41-летний минчанин. Мужчина не стал препираться и рассказа правоохранителям, что в тот день он был в одной из квартир в гостях у знакомого, где они распивали спиртное. Выйдя «под шофе» из гостей мужчина увидел на лестничной площадке детский транспорт, когда подъехал лифт, долго не думая, прихватил велосипед и самокат. В милиции сказал, что хотел сделать подарки своим дочке и сыну.

Хотя домой в итоге принес один только самокат. По дороге зашел в магазин за алкоголем и велосипед у него «увели» такие же падкие на чужое граждане.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до трех лет заключения. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

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