Пьяный минчанин украл детские велосипед и самокат для своих детей
Но домой донес только самокат.
Но домой донес только самокат.
Неприятный случай произошел на днях в Первомайском районе Минска, сообщают в ГУВД столицы. Из подъезда многоэтажки были украдены детские велосипед и самокат.
По горячим следам удалось поймать злоумышленника, детский транспорт украл 41-летний минчанин. Мужчина не стал препираться и рассказа правоохранителям, что в тот день он был в одной из квартир в гостях у знакомого, где они распивали спиртное. Выйдя «под шофе» из гостей мужчина увидел на лестничной площадке детский транспорт, когда подъехал лифт, долго не думая, прихватил велосипед и самокат. В милиции сказал, что хотел сделать подарки своим дочке и сыну.
Хотя домой в итоге принес один только самокат. По дороге зашел в магазин за алкоголем и велосипед у него «увели» такие же падкие на чужое граждане.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до трех лет заключения. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.