В Вилейском районе сельчанин задавил жену трактором

Источник: Комсомольская правда

Несчастный случай произошел на Вилейщине в начале мая, сообщает kraj.by со ссылкой на РОСК.

Вечером в деревне Хотенчицы семейная пара готовилась посадить картошку. Хозяин, 58-летний сельчанин, сел за руль своего трактора Т-40 и попросил 57-летнюю жену подсобить — подцепить агрегат сажалки. Женщина стала между трактором и прицепом, а ее муж, сдавая задним ходом, придавил супругу к агрегату.

Осознав случившееся, мужчина побежал за помощью к соседям. Прибывшие медики диагностировали многочисленные травмы и переломы, от которых женщина скончалась в больнице на следующий день.