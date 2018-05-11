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21:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Вилейском районе сельчанин задавил жену трактором

Одна из версий следствия — неисправное сцепление.

Источник: Комсомольская правда

Несчастный случай произошел на Вилейщине в начале мая, сообщает kraj.by со ссылкой на РОСК.

Вечером в деревне Хотенчицы семейная пара готовилась посадить картошку. Хозяин, 58-летний сельчанин, сел за руль своего трактора Т-40 и попросил 57-летнюю жену подсобить — подцепить агрегат сажалки. Женщина стала между трактором и прицепом, а ее муж, сдавая задним ходом, придавил супругу к агрегату.

Осознав случившееся, мужчина побежал за помощью к соседям. Прибывшие медики диагностировали многочисленные травмы и переломы, от которых женщина скончалась в больнице на следующий день.

У следствия нет предпосылок, чтобы говорить об умышленном наезде, скорее всего к трагедии привела механическая неисправность. Мужчине за непредумышленное убийство максимально грозит заключение на 5 лет.

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