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11:03 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге арестовали главу Ростехнадзора по СЗФО

В Петербурге Дзержинский районный суд избрал меру пресечения начальнику Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову. Чиновника подозревают в участии в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Reuters

Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга, ближайшие два месяца Слабиков проведет под стражей.

На заседании сам чиновник частично признал инкриминируемые ему деяния и просил о домашнем аресте.

В информационной повестке история с главой Северо-Западного управления Ростехнадзора появилась в четверг, 10 мая. С раннего утра по 13 адресам, в том числе и в здании управления на Моховой улице сотрудники ФСБ и полиции проводили обыски.

Позднее стало известно об уголовном деле по мошенничеству в особо крупном размере. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 57-летний высокопоставленный чиновник обеспечивал покровительство некоммерческим организациями, в том числе помогал им совершать хищения из собственных фондов. За шесть лет через организованную группу прошло 4 миллиарда 763 миллиона 350 тысяч рублей.

За покровительство, по версии следствия, чиновник получал крупные регулярные транши в размере не менее одного миллиона рублей.

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