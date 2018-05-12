В Петербурге арестовали главу Ростехнадзора по СЗФО
В Петербурге Дзержинский районный суд избрал меру пресечения начальнику
В Петербурге Дзержинский районный суд избрал меру пресечения начальнику
Как сообщает Объединенная
На заседании сам чиновник частично признал инкриминируемые ему деяния и просил о домашнем аресте.
В информационной повестке история с главой
Позднее стало известно об уголовном деле по мошенничеству в особо крупном размере. По данным ГУ МВД по
За покровительство, по версии следствия, чиновник получал крупные регулярные транши в размере не менее одного миллиона рублей.