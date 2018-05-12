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11:08 (мск), источник: Фонтанка

Петербургская ГИБДД подсчитала погибших мотоциклистов

C начала 2018 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 46 ДТП с участием мотоциклистов. Об этом 11 мая сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Источник: РИА "Новости"

В этих авариях четыре человека погибли, а 49 человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы. Число пострадавших в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Так, последние серьёзные ДТП произошли 9 мая. По данным «Водителя Петербурга», утром на проспекте Энгельса женщина на «Вольво» при повороте налево не пропустила встречного 23-летнего мотоциклиста. Он получил тяжёлые травмы. А вечером, как писало издание, в посёлке Рощино 33-летний мотоциклист погиб после столкновения с «Рено Логаном» на встречной полосе.

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