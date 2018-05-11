Видеофакт: под Сороками ликвидировали две ОПГ наркоторговцев
Две группировки продавали в Сорокском районе марихуану, гашиш, экстази и другие виды наркотиков.
Две группировки продавали в Сорокском районе марихуану, гашиш, экстази и другие виды наркотиков.
КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Следователи поставили точку в расследовании дел о двух ОПГ в Сорокском районе.
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В том же районе полиция три месяца «вела» другую группу дилеров, лидер которой, кстати, пытался бежать через черный ход, забаррикадировав дверь дома. Правда, ничего у него не получилось. Одну таблетку экстази наркоторговцы продавали за 250 леев, 100 граммов гашиша — за 100 леев, а один грамм амфетамина — за 700−900 леев. Вся торговля шла в пределах Сорокского района. Все задержанные оказались жителями этого же района. Самому старшему из них — 50 лет, самому младшему — 20. В ходе 15 обысков у подозреваемых изъяли черную бухгалтерию, экстази, гашиш и амфетамин.