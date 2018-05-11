Видеофакт: под Сороками ликвидировали две ОПГ наркоторговцев

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Следователи поставили точку в расследовании дел о двух ОПГ в Сорокском районе.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры и Генинспектората полиции, в конце марта 2018 года были проведены пять обысков у подозреваемых в сбыте марихуаны. Представители органов правопорядка нашли технически оснащенную «по последнему слову» лабораторию по изготовлению наркотиков растительного происхождения, а также конопляную плантацию. Дома у предполагаемого главаря ОПГ обнаружили около 100 тысяч леев в различных банкнотах. Сорокалетнего жителя Сорокского района в итоге задержали. Известно, что вместе со своими сообщниками в возрасте от 20 до 25 лет он занимался продажей «травки».

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