Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Рудковская прокомментировала выступление Самойловой
Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
22:43 (мск), источник: Sputnik.md

Видеофакт: под Сороками ликвидировали две ОПГ наркоторговцев

Две группировки продавали в Сорокском районе марихуану, гашиш, экстази и другие виды наркотиков.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Следователи поставили точку в расследовании дел о двух ОПГ в Сорокском районе.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры и Генинспектората полиции, в конце марта 2018 года были проведены пять обысков у подозреваемых в сбыте марихуаны. Представители органов правопорядка нашли технически оснащенную «по последнему слову» лабораторию по изготовлению наркотиков растительного происхождения, а также конопляную плантацию. Дома у предполагаемого главаря ОПГ обнаружили около 100 тысяч леев в различных банкнотах. Сорокалетнего жителя Сорокского района в итоге задержали. Известно, что вместе со своими сообщниками в возрасте от 20 до 25 лет он занимался продажей «травки».

Во время загрузки произошла ошибка.

В том же районе полиция три месяца «вела» другую группу дилеров, лидер которой, кстати, пытался бежать через черный ход, забаррикадировав дверь дома. Правда, ничего у него не получилось. Одну таблетку экстази наркоторговцы продавали за 250 леев, 100 граммов гашиша — за 100 леев, а один грамм амфетамина — за 700−900 леев. Вся торговля шла в пределах Сорокского района. Все задержанные оказались жителями этого же района. Самому старшему из них — 50 лет, самому младшему — 20. В ходе 15 обысков у подозреваемых изъяли черную бухгалтерию, экстази, гашиш и амфетамин.

Все новости региона
 'Евровидение-2018': путь DoReDoS к финалу конкурса
В Кишиневе мужчина свел счеты с жизнью прямо в офисе кредитной компании
Российские контрсанкции станут универсальными
В Индии нашли необычное применение танку Т-90
Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
В Калифорнии засветился океан (видео)
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Лондонскую биржу попросили временно снять ограничения с «Русала»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Олимпийцы дождались Гусева: что изменилось в сборной России Береглазов — в заявке, Бывальцев летит домой, а ещё в сборной России изменились звенья и состав спецбригад большинства
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь