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12:31 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В центре Ростова снова провалился асфальт

Днем 11 мая в центре Ростова-на-Дону на проезжей части образовался провал.

Инцидент произошел на ул. 31-я линия. Глубина и диаметр ямы примерно один метр. Она появилась рядом с местом, где в начале апреля под землю полностью провалилась иномарка. Причиной и в этот раз стало размытие грунта из-за старого прохудившегося коллектора.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе городского водоканала сообщили, что на месте уже работает аварийная бригада. Провал планируют устранить к утру 12 мая, предстоит заменить примерно 20 метров трубы, передает 161.ru.

Как сообщали Юга.ру, в начале апреля иномарка провалилась под землю на проезжей части на улице Ереванской. А 27 апреля подобный случай произошел на пересечении Пушкинской и Ворошиловского.

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