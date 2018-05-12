В центре Ростова снова провалился асфальт

Инцидент произошел на ул. 31-я линия. Глубина и диаметр ямы примерно один метр. Она появилась рядом с местом, где в начале апреля под землю полностью провалилась иномарка. Причиной и в этот раз стало размытие грунта из-за старого прохудившегося коллектора.