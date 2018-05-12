В центре Ростова снова провалился асфальт
Днем 11 мая в центре
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Днем 11 мая в центре
Инцидент произошел на ул. 31-я линия. Глубина и диаметр ямы примерно один метр. Она появилась рядом с местом, где в начале апреля под землю полностью провалилась иномарка. Причиной и в этот раз стало размытие грунта
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Как сообщали Юга.ру, в начале апреля иномарка провалилась под землю на проезжей части на улице Ереванской. А 27 апреля подобный случай произошел на пересечении Пушкинской и Ворошиловского.