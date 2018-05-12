На Кубани подросток ранил девочку в шею осколком бутылки
В Тихорецком районе Кубани следователи начали проверку по факту жестокого травмирования малолетней девочки, которое произошло в здешней станице
В Тихорецком районе Кубани следователи начали проверку по факту жестокого травмирования малолетней девочки, которое произошло в здешней станице
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По предварительным данным ведомства, в этот день в станице
Сообщается, что в настоящее время СК проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, инцидент произошел днем в расположенном рядом с местным ДК парке в тот момент, когда девочка возвращалась из школы. А напал на ребенка станичный подросток, у которого уже, якобы, и раньше были проблемы с поведением.