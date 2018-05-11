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11 мая, источник: Комсомольская правда

«Парню с бензопилой» грозит новый срок

В общей сложности он может отсидеть 23 года.

Источник: Комсомольская правда
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Владислав Казакевич, известный тем, что в 2016 году напал с бензопилой на людей в ТЦ «Европа», снова оказался на скамье подсудимых. Сейчас молодого человека судит Могилевский областной суд. ЧП произошло еще осенью 2017-го в исправительной колонии № 17 Шклова. Во время досмотра Владислав Казакевич ранил ножом в голову одного из контролеров. Казакевич сказал, что хотел убить начальника колонии, чтобы отомстить за применение дисциплинарных наказаний.

— На этой неделе уже прошли прения сторон, и гособвинитель попросил назначить Казакевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года (с учетом прежнего 15-летнего срока. — Ред.). Причем первые пять лет с отбыванием срока в тюрьме. А оставшееся наказание — в исправительной колонии усиленного режима, — рассказала «Комсомолке» один из адвокатов Владислава. — Нашего подзащитного обвиняют по нескольким статьям, в том числе в приготовлении к убийству начальника колонии и покушении на убийство двух сотрудников колонии. Мы же, сторона защиты, настаиваем на том, что Влад страдает психическим заболеванием. Российские специалисты, которые выступили в суде, пришли к выводу, что у Владислава шизотипическое расстройство личности и его необходимо признать невменяемым.

Напомним, в октябре 2016 года Владислав Казакевич убил в ТЦ «Европа» 43-летнюю продавщицу, ранил посетительницу и уборщицу. Тогда ему было 17 лет, Минский городской суд приговорил его к максимальному наказанию — 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. У молодого человека были попытки суицида, он находился на лечении в РНПЦ психического здоровья, состоял на учете в детском психиатрическом диспансере, но экспертиза признала его вменяемым.

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