Один человек погиб при крушении под Петербургом самодельного самолета
В Приозерском районе Ленинградской области потерпел крушение самодельный летательный аппарат. Один человек погиб, второй доставлен в больницу.
В Приозерском районе Ленинградской области потерпел крушение самодельный летательный аппарат. Один человек погиб, второй доставлен в больницу.
По информации Управления МЧС по Ленинградской области, аппарат упал рядом с поселком Починок в Приозерском районе Ленинградской области.
На место оперативно прибыли спасатели, полицейские и сотрудники «скорой».
Как сообщает
Сейчас прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Выясняется, кто и с какой целью сконструировал летательный аппарат и проверял ли
Также предстоит установить хотя бы приблизительно конструкцию аппарата. Сделать это не просто, ведь при крушении самодельный самолет распался на запчасти.