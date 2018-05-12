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11:10 (мск), источник: "Российская газета"

Один человек погиб при крушении под Петербургом самодельного самолета

В Приозерском районе Ленинградской области потерпел крушение самодельный летательный аппарат. Один человек погиб, второй доставлен в больницу.

Источник: AP 2018

По информации Управления МЧС по Ленинградской области, аппарат упал рядом с поселком Починок в Приозерском районе Ленинградской области.

На место оперативно прибыли спасатели, полицейские и сотрудники «скорой».

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, в результате крушения погиб один человек. Второй человек, находившийся в кабине самодельного самолета, госпитализирован.

Сейчас прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Выясняется, кто и с какой целью сконструировал летательный аппарат и проверял ли кто-нибудь его безопасность.

Также предстоит установить хотя бы приблизительно конструкцию аппарата. Сделать это не просто, ведь при крушении самодельный самолет распался на запчасти.

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