Один человек погиб при крушении под Петербургом самодельного самолета

Источник: AP 2018

По информации Управления МЧС по Ленинградской области, аппарат упал рядом с поселком Починок в Приозерском районе Ленинградской области.

На место оперативно прибыли спасатели, полицейские и сотрудники «скорой».

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, в результате крушения погиб один человек. Второй человек, находившийся в кабине самодельного самолета, госпитализирован.

Сейчас прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Выясняется, кто и с какой целью сконструировал летательный аппарат и проверял ли кто-нибудь его безопасность.