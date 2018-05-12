В 392 км от Алматы произошло землетрясение

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 20 час 14 мин 22 сек было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 392 км на юго-запад от Алматы на территории Китая, передает ИА «NewTimes.kz».