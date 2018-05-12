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00:25 (мск), источник: Newtimes.kz

В 392 км от Алматы произошло землетрясение

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 20 час 14 мин 22 сек было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 392 км на юго-запад от Алматы на территории Китая, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.3. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», — говорится в сообщении ведомства.

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