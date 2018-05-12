Мужчина вынес из горящей квартиры соседа в Усть-Каменогорске

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. Мужчина спас соседа при пожаре в жилом доме в Усть-Каменогорске.

7 мая 33-летний Павел Качесов смотрел телевизор и почувствовал запах дыма. Разбудив жену, он вместе с соседкой предупредил остальных жильцов дома об опасности.

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На третьем этаже Качесов увидел густой дым, шедший из квартиры 65-летнего соседа. Мужчина пробрался в горящую квартиру через балкон на четвертом этаже.

«Обмотавшись мокрым полотенцем, он проник в квартиру, разбив балконную дверь. Там в темноте и дыму он нашел и вынес владельца квартиры на балкон, а затем, открыв входную дверь, эвакуировал мужчину на улицу», — рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям города.

Оказалось, что в спальне квартиры горели постельные принадлежности на площади в один квадратный метр. Причиной пожара стал оставленный в сети хозяином квартиры электрообогреватель, на который упала подушка.